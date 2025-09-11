Песков: У Кремля нет нового комментария по ситуации с дронами в Польше

У Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента с беспилотниками в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о вчерашнем заявлении Министерства обороны РФ.

«Нет, нового комментария не будет. Главное, что его комментировало наше министерство обороны, оно и консультации при необходимости предложило», — сказал представитель Кремля на брифинге.