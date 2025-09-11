Песков: У Кремля нет нового комментария по ситуации с дронами в Польше
Обложка © Life.ru
У Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента с беспилотниками в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о вчерашнем заявлении Министерства обороны РФ.
«Нет, нового комментария не будет. Главное, что его комментировало наше министерство обороны, оно и консультации при необходимости предложило», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков отметил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ.
Напомним, ранее представитель МВД Польши Каролина Галецкая сообщала об обнаружении фрагментов 12 дронов, нарушивших воздушные границы страны в ночь с 9 на 10 сентября. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся РФ, а НАТО активировало четвёртую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России. Также ведомство предложило Варшаве консультации.