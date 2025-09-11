Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 10:39

«Хочется на экскурсию»: СМИ вспомнили предсказание Пригожина после инцидента с БПЛА в Польше

Царьград: Сбылись слова Пригожина об экскурсии в польский город Жешув

Обложка © ТАСС / Владимир Жабриков

Накануне в районе польского города Жешув было зафиксировано появление дронов. В связи с этим аэропорт был временно закрыт. Стоит отметить, что Жешув ранее упоминался в связи с высказываниями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По информации, озвученной президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин выражал намерение своих бойцов посетить Варшаву и этот польский город, сообщает «Царьград».

«Хочется на Запад. Разрешите нам… Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», – цитировал слова Пригожина белорусский лидер.

Напомним, ранее в МВД Польши сообщили об обнаружении фрагментов 12 дронов, нарушивших воздушные границы страны в ночь с 9 на 10 сентября. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Туск бездоказательно обвинил в случившемся РФ, а НАТО активировало четвёртую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В МИД РФ согласились провести по данному вопросу двусторонние консультации.

Наталья Демьянова
