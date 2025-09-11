«Хочется на экскурсию»: СМИ вспомнили предсказание Пригожина после инцидента с БПЛА в Польше

Накануне в районе польского города Жешув было зафиксировано появление дронов. В связи с этим аэропорт был временно закрыт. Стоит отметить, что Жешув ранее упоминался в связи с высказываниями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По информации, озвученной президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин выражал намерение своих бойцов посетить Варшаву и этот польский город, сообщает «Царьград».