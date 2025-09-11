Завтра, 12 сентября, состоится экстренное заседание Совбеза ООН по просьбе Варшавы. Оно будет касаться недавней ситуации с налётом беспилотников и пройдёт в 22:00 мск. Об этом заявил постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

Накануне Польша подверглась налёту 19 беспилотников, три из которых удалось сбить. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. По этой причине НАТО активировало четвёртую статью устава. При этом Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России. Российские эксперты также сходятся во мнении, что инцидент с беспилотниками устроила Украина для совершения провокации.