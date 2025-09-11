Экстренное заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше пройдёт завтра
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner
Завтра, 12 сентября, состоится экстренное заседание Совбеза ООН по просьбе Варшавы. Оно будет касаться недавней ситуации с налётом беспилотников и пройдёт в 22:00 мск. Об этом заявил постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.
«Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу в 21:00 по польскому времени», — цитирует Щерского агентство РАР.
Накануне Польша подверглась налёту 19 беспилотников, три из которых удалось сбить. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. По этой причине НАТО активировало четвёртую статью устава. При этом Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России. Российские эксперты также сходятся во мнении, что инцидент с беспилотниками устроила Украина для совершения провокации.