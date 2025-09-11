Помилованный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику
LRT: Помилованный Николай Статкевич вернулся на территорию Белоруссии
Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко лидер оппозиции Николай Статкевич вернулся на территорию республики. Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на литовских пограничников.
По информации пограничников, один из освобождённых заключённых, находившийся в нейтральной зоне на границе, вернулся в Белоруссию. Судя по всему, речь идёт о Николае Статкевиче. Ранее в Сети появились его фотографии в нейтральной зоне.
Сегодня, 11 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 52 заключённых, среди которых — оппозиционер Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич. Также белорусский лидер встретился с представителем президента США Джо Коулом. По итогам их переговоров Вашингтон снял санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание.