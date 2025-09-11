Мессенджер MAX
11 сентября, 17:43

Появилось фото винтовки, из которой могли застрелить Кирка

NYP опубликовал фото предполагаемой винтовки, из которой убили Кирка

Винтовка, из которой мог быть убит Чарли Кирк. Обложка © New York Post

Появилось фото винтовки с оптическим прицелом, из которой, предположительно, был убит американский активист Чарли Кирк. Оружие было обнаружено правоохранителями. Кадрами поделилась газета The New York Post.

Полиция нашла оружие в лесу, оно было завёрнуто в полотенце. Указано, что это винтовка Mauser, а выстрел был произведён при помощи крупнокалиберной пули. Ранее сообщалось, что на гильзах использованных патронов были обнаружены надписи, отражающие трансгендерную* и антифашистскую идеологию.

Скрылся на частном самолёте: ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Сегодня сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

