Политик Филиппо: Запад хочет полномасштабную войну с РФ из-за инцидента с БПЛА
Обложка © ТАСС / Zuma
Запад хочет использовать инцидент с дронами в Польше для развязывания полномасштабной войны с Россией, предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Ястребы хотят ускорить начало полномасштабной войны! Они готовы к любым провокациям и операциям под ложным флагом!» — написал он в соцсети X в ответ на заявление главы МИД Канады о том, что 5 статья НАТО применима к происшествию в Польше.
Напомним, ранее на территорию Польши залетели 19 беспилотников. Польский премьер Дональд Туск обвинил в случившемся Россию. При этом в Белоруссии рассказали, что предупреждали Варшаву о летящих объектах, которые могли потерять траекторию на Украине из-за воздействия РЭБ. В Минобороны РФ в свою очередь отметили, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров, а ВС РФ не планировали поражать цели в Польше. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу о дронах, якобы пересекших границу.