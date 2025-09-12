Мессенджер MAX
12 сентября, 08:11

Политик Филиппо: Запад хочет полномасштабную войну с РФ из-за инцидента с БПЛА

Обложка © ТАСС / Zuma

Запад хочет использовать инцидент с дронами в Польше для развязывания полномасштабной войны с Россией, предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ястребы хотят ускорить начало полномасштабной войны! Они готовы к любым провокациям и операциям под ложным флагом!» — написал он в соцсети X в ответ на заявление главы МИД Канады о том, что 5 статья НАТО применима к происшествию в Польше.
НАТО потратило более 1 млн евро на уничтожение дронов в Польше, но смогло сбить лишь несколько

Напомним, ранее на территорию Польши залетели 19 беспилотников. Польский премьер Дональд Туск обвинил в случившемся Россию. При этом в Белоруссии рассказали, что предупреждали Варшаву о летящих объектах, которые могли потерять траекторию на Украине из-за воздействия РЭБ. В Минобороны РФ в свою очередь отметили, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров, а ВС РФ не планировали поражать цели в Польше. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу о дронах, якобы пересекших границу.

