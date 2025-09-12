Грабившая бойцов СВО мафия из Шереметьево похитила женщину
В деле о кражах у бойцов СВО в Шереметьево появилась статья о похищении человека
В уголовном деле о хищении денежных средств, предназначавшихся для участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, фигурирует статья о похищении человека. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомлённый источник.
«Вероятно, её удерживали в машине [такси], пока она не заплатила деньги, поскольку многие люди, видя, какая сумма набегала по счётчику, отказывались платить», — сказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас с пострадавшей всё в порядке.
Напомним, что Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых человек, обвиняемых в хищениях, вымогательстве и мошеннических действиях в отношении военнослужащих, прибывающих в аэропорт Шереметьево для участия в СВО. Следствие предполагает, что задержанные входили в состав организованной преступной группы. Некоторые эпизоды касаются завышения цен на услуги такси. Всего по данному делу задержано около 30 человек, включая предполагаемого организатора группы – Алексея Кабочкина.