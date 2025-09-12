Грабившая бойцов СВО мафия из Шереметьево похитила женщину

В уголовном деле о хищении денежных средств, предназначавшихся для участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, фигурирует статья о похищении человека. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомлённый источник.

«Вероятно, её удерживали в машине [такси], пока она не заплатила деньги, поскольку многие люди, видя, какая сумма набегала по счётчику, отказывались платить», — сказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас с пострадавшей всё в порядке.