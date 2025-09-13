«Моссад» отказался от своего плана по ликвидации лидеров ХАМАС из-за Катара

Израильская служба внешней разведки «Моссад» отказалась от плана по ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС в Дохе, чтобы не испортить отношения с Катаром. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

«Внешняя разведка Израиля отказалась реализовать разработанный ею в последние недели план по использованию агентов на местах для убийства лидеров ХАМАС», — говорится в статье.