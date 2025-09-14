Единый день голосования
14 сентября, 02:00

Родители vs учителя: Психолог объяснила, как распределить ответственность за воспитание ребёнка

Психолог Дугенцова: Конфликт между родителями и учителями вредит детям

Конфликт между родителями и учителями вредит детям. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Родители и учителя совместно несут ответственность за воспитание детей. Как пояснила в беседе с Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова, никакого противостояния между ними быть не должно. Дети лучше адаптируются и учатся именно при тесном взаимодействии семьи и школы, тогда как отсутствие такого сотрудничества приводит к ухудшению успеваемости.

Эксперт пояснила, что главную роль играют родители, поскольку именно семья задаёт базовые ценности, формирует привычки общения и отношение к себе и окружающим, закладывая фундамент личности ребёнка. Родительский стиль воспитания напрямую влияет на уровень тревожности ребёнка, его успеваемость и риск девиантного поведения в подростковом возрасте.

Роль школы здесь скорее поддерживающая. Учителя отвечают не только за академические знания, но и за социализацию ребёнка — умение взаимодействовать с другими, работать в группе или коллективе. По сути, школа учит ребёнка правилам общения и поведению с другими детьми или взрослыми.

Дарья Дугенцова

Детский психолог

Особенно заметным влияние учителей становится в младшем школьном возрасте, когда дети ищут ролевые модели вне семьи, а учитель часто становится значимым взрослым и образцом для подражания.

Дугенцова подчеркнула, что конфликт вокруг вопроса о том, кто важнее — родители или учителя — абсолютно бесполезен. Она объяснила, что воспитание строится поэтапно: сначала закладывается темперамент, затем формируется характер в семье, после чего важную роль играют школа и другие социальные институты.

«Все эти этапы — словно кирпичики в строительстве дома. Нельзя сказать, что школа менее важна, чем семья, или наоборот. Важно и то, и другое», — заключила специалист.

Ранее психолог рассказала родителям школьников, как бороться со слезами и нежеланием делать «домашку». Кроме того, школьникам и студентам раскрыли простые трюки для снятия стресса.

