Родители vs учителя: Психолог объяснила, как распределить ответственность за воспитание ребёнка

Родители и учителя совместно несут ответственность за воспитание детей. Как пояснила в беседе с Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова, никакого противостояния между ними быть не должно. Дети лучше адаптируются и учатся именно при тесном взаимодействии семьи и школы, тогда как отсутствие такого сотрудничества приводит к ухудшению успеваемости.

Эксперт пояснила, что главную роль играют родители, поскольку именно семья задаёт базовые ценности, формирует привычки общения и отношение к себе и окружающим, закладывая фундамент личности ребёнка. Родительский стиль воспитания напрямую влияет на уровень тревожности ребёнка, его успеваемость и риск девиантного поведения в подростковом возрасте.

Роль школы здесь скорее поддерживающая. Учителя отвечают не только за академические знания, но и за социализацию ребёнка — умение взаимодействовать с другими, работать в группе или коллективе. По сути, школа учит ребёнка правилам общения и поведению с другими детьми или взрослыми. Дарья Дугенцова Детский психолог

Особенно заметным влияние учителей становится в младшем школьном возрасте, когда дети ищут ролевые модели вне семьи, а учитель часто становится значимым взрослым и образцом для подражания.

Дугенцова подчеркнула, что конфликт вокруг вопроса о том, кто важнее — родители или учителя — абсолютно бесполезен. Она объяснила, что воспитание строится поэтапно: сначала закладывается темперамент, затем формируется характер в семье, после чего важную роль играют школа и другие социальные институты.