Родители vs учителя: Психолог объяснила, как распределить ответственность за воспитание ребёнка
Психолог Дугенцова: Конфликт между родителями и учителями вредит детям
Конфликт между родителями и учителями вредит детям. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Родители и учителя совместно несут ответственность за воспитание детей. Как пояснила в беседе с Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова, никакого противостояния между ними быть не должно. Дети лучше адаптируются и учатся именно при тесном взаимодействии семьи и школы, тогда как отсутствие такого сотрудничества приводит к ухудшению успеваемости.
Эксперт пояснила, что главную роль играют родители, поскольку именно семья задаёт базовые ценности, формирует привычки общения и отношение к себе и окружающим, закладывая фундамент личности ребёнка. Родительский стиль воспитания напрямую влияет на уровень тревожности ребёнка, его успеваемость и риск девиантного поведения в подростковом возрасте.
Роль школы здесь скорее поддерживающая. Учителя отвечают не только за академические знания, но и за социализацию ребёнка — умение взаимодействовать с другими, работать в группе или коллективе. По сути, школа учит ребёнка правилам общения и поведению с другими детьми или взрослыми.
Особенно заметным влияние учителей становится в младшем школьном возрасте, когда дети ищут ролевые модели вне семьи, а учитель часто становится значимым взрослым и образцом для подражания.
Дугенцова подчеркнула, что конфликт вокруг вопроса о том, кто важнее — родители или учителя — абсолютно бесполезен. Она объяснила, что воспитание строится поэтапно: сначала закладывается темперамент, затем формируется характер в семье, после чего важную роль играют школа и другие социальные институты.
«Все эти этапы — словно кирпичики в строительстве дома. Нельзя сказать, что школа менее важна, чем семья, или наоборот. Важно и то, и другое», — заключила специалист.
