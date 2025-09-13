Названа стоимость часов генерала Иванова с гравировкой «Такой Тимур один»
Юрист экс-замминистра обороны Иванова оценил его именные часы в 14,6 тыс. рублей
Адвокат бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Денис Балуев заявил, что часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», обнаруженные при обыске, являются шуточным подарком от друзей и стоят 14,6 тысячи рублей. Об этом он сообщил в интервью РБК.
«Часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один» — шуточный подарок от друзей», — сказал Денис Балуев.
Адвокат уточнил, что данные часы производства российского бренда «Полёт» были подарены в дружеском кругу и не представляют значительной материальной ценности. При этом, как следует из материалов уголовного дела, у Иванова была обнаружена коллекция из более чем 40 дорогих часов люксовых марок, включая Cartier, Hublot и Patek Philippe.
Напомним, в загородном доме Иванова были найдены именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Также у бывшего замминистра обороны России обнаружена коллекция оружия времен Второй мировой войны, включая экземпляры, принадлежавшие офицерам СС и люфтваффе. По данным следствия, эти предметы антиквариата были приобретены на средства, полученные от преступной деятельности. В настоящее время расследование дела о крупной взятке завершено, и сторона обвиняемого приступила к ознакомлению с материалами.