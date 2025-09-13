Названа стоимость часов генерала Иванова с гравировкой «Такой Тимур один»

Адвокат бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Денис Балуев заявил, что часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», обнаруженные при обыске, являются шуточным подарком от друзей и стоят 14,6 тысячи рублей. Об этом он сообщил в интервью РБК .

Адвокат уточнил, что данные часы производства российского бренда «Полёт» были подарены в дружеском кругу и не представляют значительной материальной ценности. При этом, как следует из материалов уголовного дела, у Иванова была обнаружена коллекция из более чем 40 дорогих часов люксовых марок, включая Cartier, Hublot и Patek Philippe.