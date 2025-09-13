Вкалывают роботы: Контроль безопасности на заводах в России хотят доверить ИИ
Учёные ИТМО разработали программу, которая способна выявлять действия, потенциально ведущие к несчастным случаям на производстве, среди которых — курение на рабочем месте, разговоры по телефону и употребление алкоголя. Обычно для контроля опасных действий на предприятиях и в общественных местах используют системы видеонаблюдения, однако этот метод несовершенен, так как человеку сложно одновременно следить за несколькими экранами, и он может уставать, отвлекаться, в результате чего важные события остаются незамеченными.
Для автоматизации процесса применяются нейросети, которые способны постоянно фиксировать события и выделять значимые моменты в длительном видеопотоке. Представители ИТМО пояснили, что у подобных алгоритмов существуют ограничения. Так, российские модели умеют распознавать лишь объекты, но не отслеживают действия. Однако новый алгоритм под названием ActionFormer распознаёт около десяти различных действий с точностью примерно 80%, что существенно превосходит зарубежных конкурентов.
Благодаря своей компактности — 3,7 миллиона настроенных параметров по сравнению с 22–73 миллионами у аналогов — нейросеть функционирует при минимальных вычислительных затратах. В состав разработки входят два компонента: одна модель осуществляет определение ключевых точек, а вторая анализирует действия и отслеживает перемещения сотрудников. Система может фиксировать нарушения, такие как разговоры по телефону, перемещение оборудования или отвлечение от работы в критические моменты. Информация о выявленных нарушениях, в зависимости от настроек, автоматически передаётся либо в базу данных, либо непосредственно оператору, сообщает газета «Известия».
