Вкалывают роботы: Контроль безопасности на заводах в России хотят доверить ИИ

Учёные ИТМО разработали программу, которая способна выявлять действия, потенциально ведущие к несчастным случаям на производстве, среди которых — курение на рабочем месте, разговоры по телефону и употребление алкоголя. Обычно для контроля опасных действий на предприятиях и в общественных местах используют системы видеонаблюдения, однако этот метод несовершенен, так как человеку сложно одновременно следить за несколькими экранами, и он может уставать, отвлекаться, в результате чего важные события остаются незамеченными.

Для автоматизации процесса применяются нейросети, которые способны постоянно фиксировать события и выделять значимые моменты в длительном видеопотоке. Представители ИТМО пояснили, что у подобных алгоритмов существуют ограничения. Так, российские модели умеют распознавать лишь объекты, но не отслеживают действия. Однако новый алгоритм под названием ActionFormer распознаёт около десяти различных действий с точностью примерно 80%, что существенно превосходит зарубежных конкурентов.