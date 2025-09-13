Единый день голосования
13 сентября, 13:04

Участнику легендарной операции «Поток» в Судже пришлось заново «собирать» аорту

Новосибирские кардиохирурги воссоздали аорту участнику операции Поток в Судже

Дмитрий с врачом-кардиологом Аяной Жаргаловной Будажаповой и кардиохирургом Максимом Михайловичем Ляшенко. Обложка © Telegram / НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

43-летний Дмитрий из Сочи, кавалер Ордена Мужества и участник знаменитой операции «Поток» в Курской области, перенёс уникальную операцию по восстановлению аорты после боевого ранения. Об этом сообщил Центр Мешалкина в Новосибирске.

Пациент получил тяжёлое минно-взрывное ранение, когда наступил на растяжку во время выполнения боевой задачи, что привело к повреждению крупных сосудов. При последующем обследовании в госпитале Улан-Удэ у него было выявлено острое расслоение аорты — состояние, угрожающее жизни.

«Наш пациент, даже не уйдя на передовую, в мирной жизни мог внезапно погибнуть от разрыва аорты, поскольку была к этому генетическая склонность. Благодаря тому, что он вовремя попал на лечение в госпиталь города Улан-Удэ и своевременным многочисленным обследованиям патологию вовремя выявили», рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №2 Центра Мешалкина Максим Михайлович Ляшенко.

Хирурги выполнили сложнейшее протезирование восходящего отдела, всей дуги и нисходящего отдела аорты с использованием гибридного протеза. После 19 дней реабилитации пациент был выписан и может продолжить восстановление после полученных травм.

Напомним, операцию «Поток» провернули российские штурмовые подразделения при освобождении курского приграничья. Около шести дней 800 военнослужащих пробирались в тыл украинских позиций в Судже по газовой трубе. Сейчас Армия России повторяет этот приём в Купянске Харьковской области.

