Участнику легендарной операции «Поток» в Судже пришлось заново «собирать» аорту

43-летний Дмитрий из Сочи, кавалер Ордена Мужества и участник знаменитой операции «Поток» в Курской области, перенёс уникальную операцию по восстановлению аорты после боевого ранения. Об этом сообщил Центр Мешалкина в Новосибирске.

Пациент получил тяжёлое минно-взрывное ранение, когда наступил на растяжку во время выполнения боевой задачи, что привело к повреждению крупных сосудов. При последующем обследовании в госпитале Улан-Удэ у него было выявлено острое расслоение аорты — состояние, угрожающее жизни.

«Наш пациент, даже не уйдя на передовую, в мирной жизни мог внезапно погибнуть от разрыва аорты, поскольку была к этому генетическая склонность. Благодаря тому, что он вовремя попал на лечение в госпиталь города Улан-Удэ и своевременным многочисленным обследованиям патологию вовремя выявили», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №2 Центра Мешалкина Максим Михайлович Ляшенко.