13 сентября, 18:47

NYP: Убийца активиста Кирка проживал вместе с трансгендером*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка — 22-летний Тайлер Робинсон — проживал вместе с лицом, совершающим трансгендерный* переход. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, партнёр Робинсона сотрудничает с Федеральным бюро расследований и предоставляет правоохранительным органам информацию, важную для расследования обстоятельств убийства. Сообщается, что переписка между подозреваемым и этим лицом ранее помогла ФБР в операции по задержанию.

В материале отмечается, что следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего и мотивы преступления.

Губернатор Юты Кокс заявил, что убийца Кирка действовал в одиночку
Напомним, на патронах, которые были использованы для убийства Чарли Кирка, обнаружили выгравированные идеологические фразы. Общественника убили во время выступления в Юте, он получил ранение в шею и скончался в больнице. Убийца сбежал с места преступления, но позже его сдал полиции отец.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
