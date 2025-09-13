NYP: Убийца активиста Кирка проживал вместе с трансгендером*

Подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка — 22-летний Тайлер Робинсон — проживал вместе с лицом, совершающим трансгендерный* переход. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, партнёр Робинсона сотрудничает с Федеральным бюро расследований и предоставляет правоохранительным органам информацию, важную для расследования обстоятельств убийства. Сообщается, что переписка между подозреваемым и этим лицом ранее помогла ФБР в операции по задержанию.

В материале отмечается, что следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего и мотивы преступления.