NYP: Убийца активиста Кирка проживал вместе с трансгендером*
Подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка — 22-летний Тайлер Робинсон — проживал вместе с лицом, совершающим трансгендерный* переход. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным издания, партнёр Робинсона сотрудничает с Федеральным бюро расследований и предоставляет правоохранительным органам информацию, важную для расследования обстоятельств убийства. Сообщается, что переписка между подозреваемым и этим лицом ранее помогла ФБР в операции по задержанию.
В материале отмечается, что следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего и мотивы преступления.
Напомним, на патронах, которые были использованы для убийства Чарли Кирка, обнаружили выгравированные идеологические фразы. Общественника убили во время выступления в Юте, он получил ранение в шею и скончался в больнице. Убийца сбежал с места преступления, но позже его сдал полиции отец.
*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.