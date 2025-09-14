Пушков увидел «призрак войны» в США после убийства Чарли Кирка

Призрак гражданской войны продолжает нависать над США, потому что значительное число американцев с леволиберальными взглядами считают «допустимым» устранение политических оппонентов. Это и произошло с консервативным активистом Чарли Кирком, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«По одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что «допустимо» устранять политических оппонентов путём убийства. Что и произошло с Чарли Кирком. А сейчас сеть Илона Маска полна сообщений об американцах — от врачей до пилотов, которые празднуют чуть ли не с шампанским гибель Чарли Кирка», — написал Пушков.