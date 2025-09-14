Единый день голосования
14 сентября, 12:21

Пушков увидел «призрак войны» в США после убийства Чарли Кирка

Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Призрак гражданской войны продолжает нависать над США, потому что значительное число американцев с леволиберальными взглядами считают «допустимым» устранение политических оппонентов. Это и произошло с консервативным активистом Чарли Кирком, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«По одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что «допустимо» устранять политических оппонентов путём убийства. Что и произошло с Чарли Кирком. А сейчас сеть Илона Маска полна сообщений об американцах от врачей до пилотов, которые празднуют чуть ли не с шампанским гибель Чарли Кирка», — написал Пушков.

Сенатор также отметил, что уровень политической ненависти в США остаётся крайне высоким.

Илон Маск объявил трансгендеров* террористами из-за убийства Кирка «ЛГБТ-пулями*»
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника. Преступник задержан. Его собственный отец, имеющий за плечами 27 лет службы в правоохранительных органах, способствовал его передаче полиции.

Наталья Афонина
