Мило, но очень опасно: Жирным котикам грозят серьёзные заболевания, заявил ветеринар

Владельцам кошек необязательно разбираться в точных показателях индекса массы тела питомца, поскольку ожирение можно определить визуально. У большинства пород должно быть чётко видно, где заканчивается грудная клетка и начинается брюшная область, при этом живот должен быть меньше по размеру грудной клетки. Если же корпус кота выглядит как прямая «колбаска», без выраженного перехода и при этом рёбра не прощупываются, это свидетельствует о наличии ожирения, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, причиной лишнего веса у кошек могут быть не только избыточное питание и малоподвижность, но и различные болезни. Широко распространённое мнение о том, что недуги вызывают только похудение, неверно. Если кот начал беспричинно набирать вес, это может указывать на нарушения в липидном обмене, эндокринные заболевания или даже опухоли, подчеркнул собеседник URA.ru.

Ожирение негативно влияет на работу сердечно‑сосудистой системы, заставляя сердце функционировать с повышенной нагрузкой и увеличивая риск сердечной недостаточности. Кроме того, избыточный вес мешает нормальной работе дыхательной системы, животное может задыхаться даже после небольшой физической активности.