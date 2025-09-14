«Тяжёлый случай»: Трамп удивился решением родителей убийцы Кирка сдать сына
Трамп назвал тяжёлым случаем поступок родителей убийцы Кирка
Трамп и Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ charliekirk1776
Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем фактом, что родители убийцы Чарли Кирка добровольно выдали своего сына правоохранительным органам. В своём заявлении он подчеркнул, что подобный случай является исключительным в американской судебной практике.
«Мы так быстро узнали о нём множество новых вещей. Он полностью радикализировался и сошёл с ума, и это, должно быть, было травматично, ведь родители — консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдаёт сына. Это тяжёлый случай», — заявил американский лидер в разговоре с журналистами.
Трамп рассказал о разговоре с сотрудником ФБР. Он спросил, как часто родители сообщают о своих детях, зная об их виновности. Сотрудник ответил, что такие случаи очень редки. Глава Белого дома выразил надежду на применение максимально строгого наказания для преступника, вплоть до смертной казни.
По данным следствия, отец подозреваемого не только лично проинформировал правоохранительные органы о преступлении сына, но и физически удерживал его до прибытия официальных лиц. Расследование также подтверждает, что убийца действовал в одиночку, без сообщников.
Ранее сообщалось о смерти Чарли Кирка, который являлся соратником президента США Дональда Трампа. Он получил смертельное огнестрельное ранение на территории университета Юты. 31-летний активист, известный своей критикой военной помощи Украине и выступавший за нормализацию отношений с Россией, был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего Тайлера Робинсона, жителя штата Юта, его сдал властям собственный отец.