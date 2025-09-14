«Тяжёлый случай»: Трамп удивился решением родителей убийцы Кирка сдать сына

Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем фактом, что родители убийцы Чарли Кирка добровольно выдали своего сына правоохранительным органам. В своём заявлении он подчеркнул, что подобный случай является исключительным в американской судебной практике.

«Мы так быстро узнали о нём множество новых вещей. Он полностью радикализировался и сошёл с ума, и это, должно быть, было травматично, ведь родители — консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдаёт сына. Это тяжёлый случай», — заявил американский лидер в разговоре с журналистами.

Трамп рассказал о разговоре с сотрудником ФБР. Он спросил, как часто родители сообщают о своих детях, зная об их виновности. Сотрудник ответил, что такие случаи очень редки. Глава Белого дома выразил надежду на применение максимально строгого наказания для преступника, вплоть до смертной казни.