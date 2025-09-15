Сделка ЕС и Индии может сорваться из-за риса басмати

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией может сорваться из-за риса басмати. Как сообщает Financial Times, Нью-Дели хочет получить эксклюзивное право на название этого сорта, но это может вызвать напряжённость между Европой и Пакистаном.

Дело в том, что в 2018 году Индия подала заявку на эксклюзивное использование названия «басмати» на рынке Евросоюза, а Пакистан подал такую же заявку в 2023 году. Это поставило Брюссель в сложное положение. Если ЕС оставит название за Индией, это приведёт к дестабилизации отношений с Пакистаном. Если же сообщество отдаст право на название «басмати» и Исламабаду, это фактически будет означать признание суверенитета Пакистана над рядом земель, что усугубило бы противоречия с Индией.