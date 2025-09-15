Сделка ЕС и Индии может сорваться из-за риса басмати
Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией может сорваться из-за риса басмати. Как сообщает Financial Times, Нью-Дели хочет получить эксклюзивное право на название этого сорта, но это может вызвать напряжённость между Европой и Пакистаном.
Дело в том, что в 2018 году Индия подала заявку на эксклюзивное использование названия «басмати» на рынке Евросоюза, а Пакистан подал такую же заявку в 2023 году. Это поставило Брюссель в сложное положение. Если ЕС оставит название за Индией, это приведёт к дестабилизации отношений с Пакистаном. Если же сообщество отдаст право на название «басмати» и Исламабаду, это фактически будет означать признание суверенитета Пакистана над рядом земель, что усугубило бы противоречия с Индией.
Сейчас обращения обеих стран рассматриваются параллельно, а Еврокомиссия осведомлена о «деликатном характере» ситуации.
Басмати — разновидность ароматного риса с мелкими длинными зёрнами. Традиционно производится в странах Индийского субконтинента, Индия и Пакистан являются эксклюзивными производителями и экспортёрами этого вида риса.
Напомним, что весной между Нью-Дели и Исламабадом разгорелся конфликт. 6 мая Индия объявила о начале операции «Синдур», которая подразумевала атаку по объектам на пакистанской территории, являвшимися с точки зрения Нью-Дели базами для подготовки терактов. Исламабад в ответ объявил о старте собственной военной операции. 10 мая при посредничестве Вашингтона стороны достигли соглашения о прекращении огня.