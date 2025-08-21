Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
21 августа, 13:14

«Время пришло»: В Индии обезвредили голубя с «леденящей душу запиской» из Пакистана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hkhtt hj

Индийские силы безопасности в приграничном регионе Джамму задержали почтового голубя, прибывшего со стороны Пакистана с подозрительным грузом. Об этом сообщает PTI.

Пернатый «нарушитель» был обнаружен в районе Катмалии недалеко от границы. К лапе птицы было прикреплено зашифрованное послание на урду и английском языках. Содержание записки носит «леденящий душу характер», говорится в тексте.

Как уточняется, там содержались призывы к свободе Кашмира, фраза «Время пришло», а также предупреждение о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале с применением самодельного взрывного устройства. В связи с инцидентом охрана вокзала и прилегающей инфраструктуры была немедленно усилена, а все силы полиции переведены в состояние повышенной боеготовности.

По предварительным данным, голубь мог быть специально подготовлен и выпущен с пакистанской территории. В настоящее время эксперты проводят тщательный анализ содержимого записки.

Сама птица направлена на экспертизу, в ходе которой специалисты изучат возможные следы шпионских технологий и попытаются установить точный маршрут её полета. Отмечается, что подобные случаи имели место и раньше, но нынешний инцидент вызвал особую озабоченность властей в связи с потенциальными связями с трансграничной разведдеятельностью.

Индийские рыбаки поймали голубя-шпиона с камерой и микрочипом на лапках
Напомним, 6 мая Индия запустила операцию «Синдур», нацеленную на удары по объектам в Пакистане, которые, по мнению Нью-Дели, служили базами для подготовки терактов. В ответ Исламабад начал собственную военную операцию. 12 мая Индия приостановила удары по Пакистану. 20 числа страны договорились о деэскалации конфликта и возвращении войск на исходные позиции.

