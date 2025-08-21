«Время пришло»: В Индии обезвредили голубя с «леденящей душу запиской» из Пакистана
PTI: В Индии полиция задержала голубя со странной запиской из Пакистана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hkhtt hj
Индийские силы безопасности в приграничном регионе Джамму задержали почтового голубя, прибывшего со стороны Пакистана с подозрительным грузом. Об этом сообщает PTI.
Пернатый «нарушитель» был обнаружен в районе Катмалии недалеко от границы. К лапе птицы было прикреплено зашифрованное послание на урду и английском языках. Содержание записки носит «леденящий душу характер», говорится в тексте.
Как уточняется, там содержались призывы к свободе Кашмира, фраза «Время пришло», а также предупреждение о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале с применением самодельного взрывного устройства. В связи с инцидентом охрана вокзала и прилегающей инфраструктуры была немедленно усилена, а все силы полиции переведены в состояние повышенной боеготовности.
По предварительным данным, голубь мог быть специально подготовлен и выпущен с пакистанской территории. В настоящее время эксперты проводят тщательный анализ содержимого записки.
Сама птица направлена на экспертизу, в ходе которой специалисты изучат возможные следы шпионских технологий и попытаются установить точный маршрут её полета. Отмечается, что подобные случаи имели место и раньше, но нынешний инцидент вызвал особую озабоченность властей в связи с потенциальными связями с трансграничной разведдеятельностью.
Напомним, 6 мая Индия запустила операцию «Синдур», нацеленную на удары по объектам в Пакистане, которые, по мнению Нью-Дели, служили базами для подготовки терактов. В ответ Исламабад начал собственную военную операцию. 12 мая Индия приостановила удары по Пакистану. 20 числа страны договорились о деэскалации конфликта и возвращении войск на исходные позиции.