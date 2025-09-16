Владимир Путин
Регион
16 сентября, 04:13

Ещё трое камчатских медиков отмечены Путиным за работу во время землетрясения

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поощрил ещё трёх камчатских медиков за проявленный профессионализм и самоотверженность во время сильнейшего землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«За высокий профессионализм и самоотверженность врач городской больницы № 2 Мисак Арушанян награждён почётной грамотой президента РФ. Благодарность президента объявлена санитарке Камчатского краевого онкодиспансера Ольге Гончаровой и медсестре Елизовской районной больницы Марии Самуйленко», — говорится в официальном сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что подобная оценка — большая гордость для всего региона. Он отметил, что выдержку и самоотверженность проявили сотни жителей из разных сфер. По поручению губернатора различные краевые награды получат около 200 человек, проявивших мужество во время землетрясения.

На Камчатке зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8
На Камчатке зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8

Напомним, что землетрясение магнитудой 8,8 произошло у берегов Камчатки утром 30 июля. Оно стало самым мощным с 1952 года. Землетрясение, произошедшее на Камчатке, по своей силе сопоставимо с тем, что случилось в японской Фукусиме в 2011 году. Особенность последнего камчатского землетрясения — эпицентр расположен далеко в океане, примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского. Это смягчило последствия для населённого пункта.

Владимир Путин ранее наградил 13 камчатских врачей за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях. Среди награждённых орденом Пирогова – специалисты Камчатского краевого роддома, онкодиспансера, городских и районных больниц.

Антон Голыбин
