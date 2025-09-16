Ещё трое камчатских медиков отмечены Путиным за работу во время землетрясения

Президент России Владимир Путин поощрил ещё трёх камчатских медиков за проявленный профессионализм и самоотверженность во время сильнейшего землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«За высокий профессионализм и самоотверженность врач городской больницы № 2 Мисак Арушанян награждён почётной грамотой президента РФ. Благодарность президента объявлена санитарке Камчатского краевого онкодиспансера Ольге Гончаровой и медсестре Елизовской районной больницы Марии Самуйленко», — говорится в официальном сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что подобная оценка — большая гордость для всего региона. Он отметил, что выдержку и самоотверженность проявили сотни жителей из разных сфер. По поручению губернатора различные краевые награды получат около 200 человек, проявивших мужество во время землетрясения.

Напомним, что землетрясение магнитудой 8,8 произошло у берегов Камчатки утром 30 июля. Оно стало самым мощным с 1952 года. Землетрясение, произошедшее на Камчатке, по своей силе сопоставимо с тем, что случилось в японской Фукусиме в 2011 году. Особенность последнего камчатского землетрясения — эпицентр расположен далеко в океане, примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского. Это смягчило последствия для населённого пункта.