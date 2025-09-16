Владимир Путин
16 сентября, 10:14

В РПЦ назвали убийство Кирка попыткой запугать сторонников традиционных ценностей в США

Кипшидзе: Убийство Кирка направлено на запугивание консерваторов в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erman Gunes

Убийство американского политического активиста Чарли Кирка было совершено с целью запугать защитников традиционных ценностей в Соединённых Штатах. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«К сожалению, многие наши соотечественники узнали о его деятельности, о его свидетельстве только тогда, когда он был убит в результате чудовищного преступления, совершенно вопиющего, имеющего, несомненно, целью запугать тех людей в США, которые придерживаются традиционных ценностей, прежде всего семейных ценностей», — подчеркнул представитель РПЦ.

Кирк, известный как сторонник Республиканской партии и христианский активист, был убит выстрелом в шею 10 сентября во время выступления в университетском кампусе в штате Юта. Политик активно выступал против абортов и защищал традиционные семейные ценности, что вызывало резкую критику со стороны либеральных кругов. Его последние публичные выступления были посвящены обсуждению проблем защиты жизни нерождённых детей, где он использовал интерактивный формат дискуссии с молодёжной аудиторией.

Напомним, убийство активиста совершил 22-летний Тайлер Робинсон из штата Юта. Он заблаговременно занял позицию на крыше здания, вооружившись винтовкой, и сделал прицельный выстрел. На найденных гильзах следователи обнаружили надписи оскорбительного характера, адресованные погибшему. Преступника выдали полиции его собственные родители.

