В РПЦ назвали убийство Кирка попыткой запугать сторонников традиционных ценностей в США

Убийство американского политического активиста Чарли Кирка было совершено с целью запугать защитников традиционных ценностей в Соединённых Штатах. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«К сожалению, многие наши соотечественники узнали о его деятельности, о его свидетельстве только тогда, когда он был убит в результате чудовищного преступления, совершенно вопиющего, имеющего, несомненно, целью запугать тех людей в США, которые придерживаются традиционных ценностей, прежде всего семейных ценностей», — подчеркнул представитель РПЦ.