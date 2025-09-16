«Друзья прекрасно знали»: Лавров ответил, почему среди участников Интервидения нет артистов из Армении

Российская сторона была бы рада видеть представителей Армении на международном музыкальном конкурсе Интервидение. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также добавил, что Ереван осведомлён о позиции Москвы по этому вопросу.

«Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится. Вопрос о том, почему среди участников Интервидения нет представителей армянской культуры — он не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей», — сказал Лавров.

Министр выразил надежду на то, что Интервидение станет ежегодным мероприятием. Он также сообщил, что место проведения следующего конкурса, вероятно, будет объявлено вскоре после завершения текущего.