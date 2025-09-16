Владимир Путин
16 сентября, 10:49

«Друзья прекрасно знали»: Лавров ответил, почему среди участников Интервидения нет артистов из Армении

Лавров: Россия была бы рада видеть артистов из Армении на Интервидении

Обложка © Life.ru

Российская сторона была бы рада видеть представителей Армении на международном музыкальном конкурсе Интервидение. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также добавил, что Ереван осведомлён о позиции Москвы по этому вопросу.

«Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится. Вопрос о том, почему среди участников Интервидения нет представителей армянской культуры — он не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей», — сказал Лавров.

Министр выразил надежду на то, что Интервидение станет ежегодным мероприятием. Он также сообщил, что место проведения следующего конкурса, вероятно, будет объявлено вскоре после завершения текущего.

Ранее своё участие в конкурсе Интервидение подтвердили свыше 20 стран. В числе заявленных участников – Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, США и другие. Россию на конкурсе представит SHAMAN (Ярослав Дронов), который выступит 20 сентября под номером девять. Ведущими этого мероприятия станут молодожёны Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.

