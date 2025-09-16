Владимир Путин
Регион
16 сентября, 14:08

Израиль атаковал порт на западе Йемена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по портовому городу Ходейда, расположенному на западе Йемена. Там прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что средства противовоздушной обороны хуситов успешно отражают атаки израильской авиации. Он отметил, что в данный момент происходит перехват самолётов ЦАХАЛ, которые атакуют территорию страны.

Ужас неизбежности: Израиль приступил к оккупации Газы

Ранее сообщалось, что израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью установить полный контроль над этой территорией. Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение. Еврокомиссия уже разрабатывает меры против Израиля из-за ситуации в Газе.

Полина Никифорова
