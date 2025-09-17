«Уязвимое место»: В Британии испугались тайного козыря Путина против Лондона

Москва обладает «довольно хорошей картой» сети подводных кабелей Великобритании, что якобы может предоставить России потенциальный рычаг воздействия для «атаки на данную уязвимую инфраструктуру». Об этом пишет британское издание Sky News.

«Эксперты предупреждают, что у России имеется «довольно хорошая карта» важнейшей сети подводных кабелей Великобритании, что потенциально представляет для Владимира Путина «уязвимое место», — говорится в сообщении.

По словам британских экспертов, подводные кабели, включая те, что используются в военных целях, обеспечивают критически важные коммуникации, и их повреждение может нанести серьёзный ущерб экономике и безопасности страны. Кроме того, ещё более уязвимыми считаются газопроводы, снабжающие дома, так как они зависят от небольшого числа критически важных линий.

«Я думаю, что в некотором смысле трубопроводная сеть гораздо более хрупкая, поскольку здесь мы больше зависим от нескольких критически важных трубопроводов», — заявил доктор Сидхарт Каушал из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).