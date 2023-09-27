Теракт на "Северных потоках" так или иначе был организован США и Великобританией — это подтверждают данные российских спецслужб. Так в Кремле прокомментировали новое расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, посвящённое подрыву коммуникаций. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, опубликованные журналистом данные во многом совпадают с официальной версией.

"Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, так или иначе, конечно, был организован Соединёнными Штатами Америки и Великобританией", — заключил представитель Кремля.