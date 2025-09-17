Захарова отреагировала на слова Пугачёвой о Дудаеве словами из Библии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления певицы Аллы Пугачёвой о лидере чеченских сепаратистов 1990-х годов Джохаре Дудаеве, которого та назвала «порядочным и интеллектуальным» человеком. Дипломат привела цитату из Священного Писания,

«Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе эксклюзивного и особо мудрого. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании – не сотвори себе кумира», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что профессиональные достижения в искусстве не делают артиста экспертом в политике или истории.

Напомним, в интервью Катерине Гордеевой* Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова. Однако, как считает адвокат Сергей Жорин, данный иск даже не будут рассматривать, поскольку он не соответствует нормам российских законов. Высказывание Примадонны также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.