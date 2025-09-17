Обвиняемые в продаже смертельной чачи на Кубани сделали заявление
РИАН: Продавщицы смертельной чачи на Кубани не знали об опасности суррогата
Адвокаты двух продавщиц из Сириуса, обвиняемых в продаже кустарного алкоголя, привёдшего к гибели людей, настаивает, что их подзащитные не подозревали об опасности продукции. О данной информации свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».
Сторона защиты 30-летней и 71-летней женщин утверждают, что их клиентки искренне считали традиционную чачу безвредным напитком и не могли предвидеть трагических последствий её реализации. В материалах дела подчёркивается, что обе задержанные активно способствуют следствию, несмотря на преклонный возраст одной из обвиняемых.
«Адвокат... указывает, что (подзащитная) была не осведомлена, что сбываемая ею продукция является опасной для жизни и здоровья и фактически преступление совершено ею по неосторожности», — говорится в материалах.
По последним данным, жертвами отравления вином и чачей стали 13 человек. Среди погибших — семья из трёх человек из Подмосковья, двое жителей Челябинска, двое гостей из Комсомольска-на-Амуре, турист из Пскова, женщина из Уфы, трое из Донецка и мужчина, отдыхавший в отеле «Бархатные сезоны». Полиция задержала бабушку и её внучку, которые продавали смертоносное пойло. Суд арестовал их на два месяца.