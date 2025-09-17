Обвиняемые в продаже смертельной чачи на Кубани сделали заявление

Адвокаты двух продавщиц из Сириуса, обвиняемых в продаже кустарного алкоголя, привёдшего к гибели людей, настаивает, что их подзащитные не подозревали об опасности продукции. О данной информации свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Сторона защиты 30-летней и 71-летней женщин утверждают, что их клиентки искренне считали традиционную чачу безвредным напитком и не могли предвидеть трагических последствий её реализации. В материалах дела подчёркивается, что обе задержанные активно способствуют следствию, несмотря на преклонный возраст одной из обвиняемых.