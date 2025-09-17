Террористы, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге, заявили о раскаянии

Осуждённые, сбежавшие из екатеринбургского СИЗО, Александр Черепанов* и Иван Корюков* признали вину и дали показания правоохранительным органам. Побег мог произойти из-за ненадлежащего контроля со стороны администрации учреждения. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Один из них [преступников], задержанный первым, оказывал помощь сыщикам, записал своё аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков в районе Чусовского тракта», — цитирует Горелых РИА «Новости».

За побег обвиняемым грозит дополнительное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Оба мужчины остаются под арестом и ожидают дальнейших процессуальных действий.