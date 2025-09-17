Владимир Путин
17 сентября, 11:58

Террористы, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге, заявили о раскаянии

Александр Черепанов* и Иван Корюков*. Обложка © Telegram / Антитеррор Урал

Осуждённые, сбежавшие из екатеринбургского СИЗО, Александр Черепанов* и Иван Корюков* признали вину и дали показания правоохранительным органам. Побег мог произойти из-за ненадлежащего контроля со стороны администрации учреждения. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Один из них [преступников], задержанный первым, оказывал помощь сыщикам, записал своё аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков в районе Чусовского тракта»,цитирует Горелых РИА «Новости».

За побег обвиняемым грозит дополнительное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Оба мужчины остаются под арестом и ожидают дальнейших процессуальных действий.

«Головы полетят»: Названы вероятные причины побега террористов из СИЗО на Урале
Напомним, что из СИЗО-1 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых — Александр Черепанов* и Иван Корюков*. Первый был задержан в Екатеринбурге 8 сентября, Life.ru публиковал кадры с операции по его задержанию. Второго беглеца удалось поймать 15 сентября в микрорайоне Уктус.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Полина Никифорова
