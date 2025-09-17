Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:16

Россиянка назвала оппонентку овцой и теперь заплатит 20 тысяч

Суд взыскал 20 тысяч рублей с пермячки за то, что назвала оппонентку овцой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / N-sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / N-sky

Пермский суд взыскал 20 тысяч рублей с женщины за то, что она во время конфликта назвала оппонентку овцой. Об этом сообщили в суде.

Изначально городской суд Лысьвы отказал в удовлетворении иска от оскорбившейся россиянки, не найдя в указанном слове ничего предосудительного. Представители правопорядка сочли слово просто наименованием женского рода от одного из животных.

Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась. На новом заседании пояснили, что слово «овца» в подобном случае носит оскорбительный характер. Помимо этого оно прозвучало публично и ущемляет неимущественные права личности, на основании чего первоначальное решение было отменено, пишет РИА «Новости».

Краевой суд вынес решение о выплате потерпевшей 20 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда ответчицей.

Российский суд запретил объявления о продаже жирафов
Российский суд запретил объявления о продаже жирафов

Ранее юрист рассказал, можно ли наказать обидчика за сравнение с животным. Эксперт отметил особую ситуацию со словом «козёл».

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Общество
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar