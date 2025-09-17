Россиянка назвала оппонентку овцой и теперь заплатит 20 тысяч

Пермский суд взыскал 20 тысяч рублей с женщины за то, что она во время конфликта назвала оппонентку овцой. Об этом сообщили в суде.

Изначально городской суд Лысьвы отказал в удовлетворении иска от оскорбившейся россиянки, не найдя в указанном слове ничего предосудительного. Представители правопорядка сочли слово просто наименованием женского рода от одного из животных.

Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась. На новом заседании пояснили, что слово «овца» в подобном случае носит оскорбительный характер. Помимо этого оно прозвучало публично и ущемляет неимущественные права личности, на основании чего первоначальное решение было отменено, пишет РИА «Новости».

Краевой суд вынес решение о выплате потерпевшей 20 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда ответчицей.