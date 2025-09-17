«Самый обласканный властью персонаж»: Артемий Лебедев обвинил Пугачёву в лицемерии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey, temalebedev
Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев публично раскритиковал Аллу Пугачёву после её недавнего интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В своём обзоре новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он обвинил певицу в откровенном лицемерии.
«Я напомню, что это был самый обласканный властью советской и всеми президентами какие только были, начальниками персонаж в российском медиабизнесе. Поэтому ей на что-то жаловаться — это просто супермегапупергрех и лицемерие», — сказал Лебедев.
Блогер также особо отметил, что пока Пугачёва проживала в России, она не высказывала публичных претензий к существующей системе.
Напомним, что 76-летняя Алла Пугачёва недавно дала первое после переезда развёрнутое интервью. Она откровенно рассказала о своей жизни за границей и поделилась мнением о происходящих событиях. Интервью вызвало неоднозначную реакцию в обществе, Примадонну даже призвали лишить звания народной артистки России. После выпуска интервью певица заявила, что больше не будет высказываться на публике.
* Включена в список иностранных агентов Минюстом России