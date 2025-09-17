«Самый обласканный властью персонаж»: Артемий Лебедев обвинил Пугачёву в лицемерии

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев публично раскритиковал Аллу Пугачёву после её недавнего интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В своём обзоре новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он обвинил певицу в откровенном лицемерии.

«Я напомню, что это был самый обласканный властью советской и всеми президентами какие только были, начальниками персонаж в российском медиабизнесе. Поэтому ей на что-то жаловаться — это просто супермегапупергрех и лицемерие», — сказал Лебедев.

Блогер также особо отметил, что пока Пугачёва проживала в России, она не высказывала публичных претензий к существующей системе.