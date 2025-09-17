Владимир Путин
17 сентября, 20:28

В Орле простились с погибшими при взрыве сотрудниками Росгвардии

В Орле состоялась церемония прощания с тремя погибшими при взрыве на железной дороге сотрудниками ОМОН «Крепость» Управления Росгвардии по региону. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В Орле простились с погибшими при взрыве сотрудниками Росгвардии. Фото © Telegram / Губернатор Клычков

Лейтенант Дмитрий Баранов, прапорщик Дени Оксов и старший сержант Дмитрий Астахов погибли при исполнении долга 13 сентября. На прощание прибыли родственники погибших, друзья, коллеги и жители города. Также церемонию посетил губернатор региона.

«Глубокие соболезнования семьям героев. Их родители воспитали настоящих мужчин, патриотов, способных совершить подвиг. Правоохранительные структуры прилагают все усилия, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к этой трагедии. Уверен, это дело времени», — написал Клычков у себя в Telegram-канале.

Память погибших сотрудников Росгвардии почтили минутой молчания.

Погибших при взрыве под Орлом бойцов Росгвардии наградят посмертно

Напомним, трагедия произошла 13 сентября во время проведения обследования железнодорожного полотна. Согласно предварительной информации, участок железной дороги был заминирован. В результате взрыва погибли два росгвардейца, позднее от полученных травм скончался третий сотрудник Росгвардии. Правительство региона пообещало оказать помощь семьям погибших.

Виталий Приходько
