В Орле простились с погибшими при взрыве сотрудниками Росгвардии

В Орле состоялась церемония прощания с тремя погибшими при взрыве на железной дороге сотрудниками ОМОН «Крепость» Управления Росгвардии по региону. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.







Лейтенант Дмитрий Баранов, прапорщик Дени Оксов и старший сержант Дмитрий Астахов погибли при исполнении долга 13 сентября. На прощание прибыли родственники погибших, друзья, коллеги и жители города. Также церемонию посетил губернатор региона.

«Глубокие соболезнования семьям героев. Их родители воспитали настоящих мужчин, патриотов, способных совершить подвиг. Правоохранительные структуры прилагают все усилия, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к этой трагедии. Уверен, это дело времени», — написал Клычков у себя в Telegram-канале.

Память погибших сотрудников Росгвардии почтили минутой молчания.