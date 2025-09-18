Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 07:41

Дмитрий Махонин принёс присягу губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин. Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

Дмитрий Махонин. Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принёс присягу и официально занял пост главы региона. Торжественная церемония вступления в должность проходит в Большом зале Пермской краевой филармонии.

«Вступая в должность губернатора Пермского края, клянусь при осуществлении своих полномочий высшего должностного лица Пермского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и Устав Пермского края, защищать и отстаивать интересы Пермского края в РФ и за её пределами», — принес присягу Махонин на торжественной церемонии.

«Мы всех ценим»: Воробьёв рассказал о подготовке героев СВО к работе в органах власти
«Мы всех ценим»: Воробьёв рассказал о подготовке героев СВО к работе в органах власти

Напомним, действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов уверенно победили на прошедших выборах в России. В Пермском крае Дмитрий Махонин набрал 70,94% голосов избирателей. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что на избирательные участки пришли свыше 16 миллионов избирателей. А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выборы проходили в условиях фактически боевой обстановки.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Другие новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar