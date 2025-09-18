Дмитрий Махонин принёс присягу губернатора Пермского края

«Вступая в должность губернатора Пермского края, клянусь при осуществлении своих полномочий высшего должностного лица Пермского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и Устав Пермского края, защищать и отстаивать интересы Пермского края в РФ и за её пределами», — принес присягу Махонин на торжественной церемонии.