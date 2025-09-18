Это предательство: В Крыму жёстко поставили на место Пугачёву после скандального интервью
Глава парламента Крыма: назвал поведение Аллы Пугачёвой предательством России
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Поведение певицы Аллы Пугачёвой является настоящим предательством России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Такое мнение он высказал после интервью Примадонны, которое продолжают активно обсуждать в стране. Ситуацию он прокомментировал в беседе с РИА «Новости».
«У каждого человека есть выбор, но моральный облик этого человека нам понятен. Для меня она и её творчество не существуют, не могу слушать её песни. В чистом виде её поведение — это предательство», — сказал Константинов.
Он отметил, что истинная сущность человека проявляется именно в сложные времена. Есть вероятность, что Пугачёва всегда была предателем, но в мирное время это не было заметно. Страна дала ей многое: славу, возможность реализовать талант и влияние в шоу-бизнесе, но сейчас печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватное восприятие происходящего, добавил Константинов.
Напомним, недавно 76-летняя Алла Пугачева дала первое развёрнутое интервью после переезда за границу. Она откровенно рассказала о своей жизни за рубежом и высказала мнение о текущих событиях. Публикация вызвала неоднозначную реакцию в обществе, и некоторые даже призвали лишить Примадонну звания народной артистки России. После этого интервью певица заявила о намерении воздерживаться от публичных заявлений в будущем.