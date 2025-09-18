Это предательство: В Крыму жёстко поставили на место Пугачёву после скандального интервью

Поведение певицы Аллы Пугачёвой является настоящим предательством России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Такое мнение он высказал после интервью Примадонны, которое продолжают активно обсуждать в стране. Ситуацию он прокомментировал в беседе с РИА «Новости».

«У каждого человека есть выбор, но моральный облик этого человека нам понятен. Для меня она и её творчество не существуют, не могу слушать её песни. В чистом виде её поведение — это предательство», — сказал Константинов.