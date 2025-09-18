Убийцу 82-летнего полковника, который на допросе давил на жалость сыном-инвалидом, посадили на 20 лет

В столице вынесен обвинительный приговор мужчине, совершившему жестокое нападение на пожилую супружескую пару с целью кражи их сбережений, что повлекло за собой их гибель. Согласно данным пресс-службы московской прокуратуры, убийца приговорён к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Судебное разбирательство, на котором прокурор настаивал на строгом наказании, установило вину Султонова по ряду тяжких статей Уголовного кодекса РФ: разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью и в особо крупном размере (пп. «б, »в« ч. 4 ст. 162 УК РФ); убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем и совершённое с целью сокрытия другого преступления (пп. »а, «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ); а также покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Помимо уголовного наказания, суд полностью удовлетворил иски потерпевшей стороны, обязав осуждённого возместить моральный вред в совокупности на сумму 3 миллиона рублей.

Напомним, трагические события произошли 19 августа прошлого года. Женщина, прибывшая в гости к своим престарелым родителям, проживавшим в частном доме в посёлке Михайлово-Ярцевское (Новая Москва), обнаружила ужасающую картину: тело отца с множественными ранениями головы и мать, получившую столь же тяжёлые травмы. Несмотря на экстренную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась через два дня после нападения.