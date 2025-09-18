Милонов призвал перезапустить в России программу туристического кешбэка

Благодаря программе туристического кешбэка миллионы граждан России открыли для себя красоты и достопримечательности родной страны, в том числе природные, архитектурные и курортные объекты, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подготовил обращения на имя министра экономического развития Максима Решетникова с предложением перезапустить популярную у граждан программу.

Однако сначала, по мнению парламентария, необходимо оценить целесообразность её перезапуска. Тем не менее собеседник RT выразил готовность лично участвовать в разработке необходимых законодательных актов и других регулирующих документов в случае положительной оценки своей инициативы.