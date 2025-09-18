Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова интерпретировала высказывания Владимира Зеленского о возможных дальнейших ударах по порту Усть-Луга в Ленинградской области как прямое признание в причастности к организации террористических актов на территории России.

По словам дипломата, заявления украинского главаря о намерении атаковать «логистические точки выхода на мировой рынок» свидетельствуют о его непосредственном участии в планировании и выдаче приказов боевикам на осуществление террористических нападений, направленных против гражданского населения и объектов инфраструктуры РФ.