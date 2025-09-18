Захарова: Зеленский угрозами об Усть-Луге признался в причастности к терактам
Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова интерпретировала высказывания Владимира Зеленского о возможных дальнейших ударах по порту Усть-Луга в Ленинградской области как прямое признание в причастности к организации террористических актов на территории России.
По словам дипломата, заявления украинского главаря о намерении атаковать «логистические точки выхода на мировой рынок» свидетельствуют о его непосредственном участии в планировании и выдаче приказов боевикам на осуществление террористических нападений, направленных против гражданского населения и объектов инфраструктуры РФ.
Напомним, в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области в минувшее воскресенье, 24 августа, было пресечено использование десяти беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно, два аналогичных устройства были нейтрализованы на территории Кингисеппского района той же области. Как считают эксперты, источник запуска украинских дронов, нацеленных на порт Усть-Луга, оказался неожиданным — предположительно, им могли служить территории прибалтийских государств. Это наводит на мысль о трансформации стран Балтии в своего рода стратегическую базу для осуществления атак в отношении российских объектов.