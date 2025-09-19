Фигурантам дела об убийстве Кириллова вменяют статью о террористической ячейке

Фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова добавили статью о террористическом сообществе. Об утяжелении обвинения рассказали в правоохранительных органах.

«Всем фигурантам, включая гражданина Украины Гедзика* Андрея Ярославовича, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а сам успевший скрыться от следствия украинец объявлен в розыск, в окончательной редакции добавили организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ)», — уточнил собеседник TAСС.

Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы для членов сообщества вплоть до пожизненного лишения свободы – для организатора. Помимо этого, всем фигурантам дела о теракте вменяется контрабанда, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств. Никто из них вину во время следствия не признал.