Фигурантам дела об убийстве Кириллова вменяют статью о террористической ячейке
Генерал-лейтенант, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой России (посмертно) Игорь Кириллов. Фото © VK / Минобороны РФ
Фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова добавили статью о террористическом сообществе. Об утяжелении обвинения рассказали в правоохранительных органах.
«Всем фигурантам, включая гражданина Украины Гедзика* Андрея Ярославовича, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а сам успевший скрыться от следствия украинец объявлен в розыск, в окончательной редакции добавили организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ)», — уточнил собеседник TAСС.
Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы для членов сообщества вплоть до пожизненного лишения свободы – для организатора. Помимо этого, всем фигурантам дела о теракте вменяется контрабанда, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств. Никто из них вину во время следствия не признал.
Напомним, что 17 декабря 2024 года следственные органы официально подтвердили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в центре Москвы. По данным экстренных служб, мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Позже Кириллову посмертно было присвоено звание Героя России, а награда была вручена его родственникам. На доме, где он проживал, установлена мемориальная табличка с указанием имени, дат рождения и смерти генерала.
* Лицо, признанное в России террористом-экстремистом.