Литва оборвала все ЛЭП в Калининградскую область

В Литве завершили демонтаж линий электропередач, связывавших страну с Калининградской областью, сообщила пресс-служба компании энергосистемы Litgrid. Гендиректор Рокас Масюлис подчеркнул, что это завершение стало важным этапом, символизирующим не только физическое устранение линий, но и полную интеграцию литовской энергосистемы в общеевропейскую сеть.

«Работы по демонтажу, особенно на четырёх линиях, пересекающих Неман, были технологически сложными, но благодаря профессиональной организации работ они прошли гладко и безопасно. После завершения демонтажа мы полностью избавимся от ненужной инфраструктуры», — заявил Масюлис.