19 сентября, 08:55

Литва оборвала все ЛЭП в Калининградскую область

Литва демонтировала все ЛЭП, связывавшие страну с Калининградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

В Литве завершили демонтаж линий электропередач, связывавших страну с Калининградской областью, сообщила пресс-служба компании энергосистемы Litgrid. Гендиректор Рокас Масюлис подчеркнул, что это завершение стало важным этапом, символизирующим не только физическое устранение линий, но и полную интеграцию литовской энергосистемы в общеевропейскую сеть.

«Работы по демонтажу, особенно на четырёх линиях, пересекающих Неман, были технологически сложными, но благодаря профессиональной организации работ они прошли гладко и безопасно. После завершения демонтажа мы полностью избавимся от ненужной инфраструктуры», — заявил Масюлис.

В общей сложности через Калининградскую область из Литвы проходят шесть линий электропередач: три линии напряжением 330 киловольт и три линии напряжением 110 киловольт.

Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Напомним, что Литва приступила к демонтажу ЛЭП, ведущих в Калининградскую область, еще в феврале 2025 года. Данное решение было обусловлено тем, что после выхода стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ и синхронизации с Евросоюзом, необходимость в этих линиях отпала. Работы начались в деревне Стаугайчяй, Вилкавишкского района. Страны Прибалтики на протяжении 30 лет использовали российскую электроэнергию. В результате отказа от российских поставок электроэнергии, цены на электроэнергию для потребителей в Литве, Латвии и Эстонии выросли до 50%.

Наталья Афонина
