Их должна посмотреть каждая женщина: Топ-5 советских фильмов о зрелой любви после 30

В кино СССР очень много сюжетов, взятых из повседневности советских граждан. И, конечно, не обошлось без любви. Если в раннем СССР любовь была уделом радостных комсомольцев и суровых фронтовиков, то уже во времена Брежнева в кино стали показывать других героев. И каждый из них был сильно похож на вашего соседа по лестничной клетке в пятиэтажном доме. Типичным героям советского кино ближе к сорока — и это не мешает им жить полной жизнью. Наш личный топ таких фильмов показываем в материале.

«По семейным обстоятельствам» (1977)

Фильм «По семейным обстоятельствам» стал не только суматошной историей любви, но и сохранил образы Москвы 70-х. Фото © Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», режиссёр Алексей Коренев / Kinopoisk

Сюжет фильма «По семейным обстоятельствам» представляется довольно сложным и запутанным. Он снят по сценарию Валентина Азерникова «Возможны варианты», который изначально предназначался для Театра имени Моссовета. Алексей Коренёв решил превратить историю в двухсерийный фильм. Игорь и Лида — молодые супруги, они хотят завести ребёнка. Им мешает мама Лиды, Галина Аркадьевна. Она не желает сидеть дома с внуком и в принципе является довольно жёстким человеком. Ситуация патовая, ни одна няня (в том числе в исполнении Анатолия Папанова) не подходит, и семья решается на обмен.

В процессе нелегальных поисков квартиры Галина Аркадьевна в исполнении Галины Польских знакомится с художником Николаем Павловичем (Евгений Евстигнеев) и выходит за него замуж. Теперь она понимает, какие страдания перенёс Игорь, потому что мать художника, Изольда Тихоновна, мешает супругам жить, третируя Галину Аркадьевну просто за существование, а своего сына — за отказ от коммерческих картин. Спираль сюжета получает новый виток, когда уже Изольда Тихоновна находит себе поклонника из Грузии, у которого есть суровая мама-долгожительница. В финале все провожают Изольду Тихоновну на поезд Москва – Тбилиси.

«Старомодная комедия» (1978)

Советский фильм «Старомодная комедия» — это не просто мелодрама, а яркий манифест. Любовь возможна даже на пенсии! Фото © Кадр из фильма «Старомодная комедия», режиссёры Эра Савельева, Татьяна Березанцева / Kinopoisk

«Старомодная комедия» — это экранизация одноимённой пьесы драматурга Алексея Арбузова. У фильма два режиссёра — Эра Савельева и Татьяна Березанцева. Действие начинается в санатории на Рижском взморье. Родион Николаевич Семёнов работает в курортном медицинском заведении главврачом, а Лидия Васильевна Жербер приезжает на Балтийское море в целях лечения. Им обоим около шестидесяти. И они влюбляются друг в друга, хотя первая встреча и стала конфликтной, потому что Лидия Васильевна нарушала санаторный режим. В фильме прекрасно работает дуэт Игоря Владимирова и Алисы Фрейндлих.

«Любимая женщина механика Гаврилова» (1981)

Советский фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» — тоже о любви «за сорок». Фото © Кадр из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», режиссёр Пётр Тодоровский / Kinopoisk

«Любимая женщина механика Гаврилова» — фильм, который был создан по сценарию Сергея Бодрова – старшего. А режиссёром выступил Пётр Тодоровский. История начинается утром у одесского загса. Тут должна была пройти свадьба 38-летней Риты и судового механика Льва Гаврилова. Но Гаврилов на церемонию не явился, а Рита весь день ждала его у дверей дворца бракосочетания. Эмоции женщины сменялись от надежды до отчаяния, пока не стало известно, что Гаврилов в милиции. За полчаса до свадьбы он вступился за незнакомую женщину и побил мужчин, которые к той приставали. Людмила Гурченко в 1982 году получила с этим фильмом приз за лучшую женскую роль на МКФ в Маниле.

«Вокзал для двоих» (1982)

Фильм «Вокзал для двоих» — это мелодрама от режиссёра Эльдара Рязанова. Она повествует о судьбе музыканта. Фото © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

«Вокзал для двоих» — это фильм Эльдара Рязанова, а со сценарием ему помогал Эмиль Брагинский. Это трагичная, но в то же время светлая история любви пианиста Платона Рябинина и официантки из города Заступинска Веры Нефёдовой. Рябинин пропускает свой поезд из Москвы в Душанбе, потом теряет паспорт и остаётся в городе с Верой. Они влюбляются друг в друга. Вместе с тем Платон женат.

А потом в исправительно-трудовой колонии в Сибири к заключённому-музыканту приезжает жена, и он наотрез отказывается с ней видеться, потому что в колонии оказался как раз из-за данной женщины. Этим заключённым оказался Платон Рябинин. А под видом жены его приехала навестить Вера Нефёдова. Законная супруга музыканта сбила человека на автомобиле, и Рябинин взял на себя всю вину. Олег Басилашвили стал Платоном, а Людмила Гурченко — Верой.

«Самая обаятельная и привлекательная» (1985)

Советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная» — он вышел в самом начале перестройки и стал одним из самых популярных в СССР. Фото © Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов / Kinopoisk

В героине фильма «Самая обаятельная и привлекательная» миллионы советских женщин увидели себя. Картину снял Геральд Бежанов, а сценарий они с Анатолием Эйрамджаном писали вместе. Главная героиня, Надя Клюева, работает инженером в конструкторском бюро в НИИ. Ей слегка за тридцать, но у неё нет личной жизни. На помощь приходит школьная подруга Сусанна. Она обучает Надю «научным» методам обольщения, чтобы наладить ей жизнь. В роли Нади выступила Ирина Муравьёва.