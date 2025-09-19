Патрушев проконтролировал ход «Генеральной уборки» в России за 140 млрд рублей

В ходе совещания, посвященного ходу работ в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национальной программы «Экологическое благополучие» заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что до 2030 года на реализацию проекта планируется выделить суммарно более 140 млрд рублей.

«Для выполнения задач, поставленных Президентом России, и обеспечения благоприятных условий жизни людей на территории нашей страны мы продолжаем работу по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде», — цитирует вице-премьера РИАМО .

В совещании приняли участие руководство Минприроды, Минтранса, Росатома и других профильных ведомств. Как уточнили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), Росприроднадзор и Роспотребнадзор сегодня занимаются оценкой негативного влияния на окружающую среду опасных объектов в регионах РФ. На основании анализа будет сформирован перечень объектов, приоритетных для ликвидации.