Российские мужчины обошли женщин по походам в секонд-хенды

Около 12% опрошенных россиян, то есть примерно каждый восьмой, признались, что в преддверии осени покупают одежду в секонд-хендах. Такой способ покупки особенно популярен в Москве, Санкт-Петербурге и приграничных регионах, где легче найти стоковые вещи из-за границы, сообщает «Газета.ru».

По данным издания, в столицах доля любителей секонд-хендов достигает 17%, а в регионах данный показатель в среднем не превышает 9%. Кстати, мужчины гораздо чаще женщин выбирают ношеную одежду Для них важны качество материалов и возможность приобретения брендовых вещей по более доступной цене, чем актуальность новинок. Женщины же обычно склонны избегать рынка подержанной одежды, предпочитая переплачивать. Представительницы прекрасного пола хотят, чтобы одежда соответствовала модным трендам сезона.

В качестве основного инструмента для покупок респонденты чаще всего называли маркетплейсы — их выбрали 42%. Особенно такой формат предпочитают жители небольших и средних городов, где ассортимент офлайн-магазинов ограничен, а онлайн-площадки предлагают больший выбор и более выгодные цены. Треть участников опроса (28%) отдаёт предпочтение российским сетям массмаркета, а 18% выбирают товары отечественных брендов премиум-класса.

Что касается бюджета на обновление гардероба, то 27% респондентов планируют потратить от 5 до 10 тысяч рублей, треть — от 10 до 20 тысяч, и 22% — до 30-50 тысяч рублей. Лишь 6% готовы выделить более 50 тысяч рублей на осенние покупки. При этом для оплаты покупок 27% участников опроса собираются использовать кредитные карты, а около пятой части (21%) — рассрочку.