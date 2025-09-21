Время открытий и свободы: Рунический гороскоп на неделю 22–28 сентября 2025 для всех знаков зодиака

Сентябрь приносит не только новые краски, но и особую динамику в судьбы людей. На неделе с 22 по 28 сентября руны Игоря вечерского указывают на время свежих идей и неожиданных перемен. Их энергия поддерживает тех, кто готов открываться новому, учиться и находить смелость проявлять себя в работе, отношениях и творчестве. Эксклюзивный рунический гороскоп на Life.ru поможет понять, какие потоки свободы и открытий приготовлены каждому знаку зодиака, и подскажет, как настроиться на встречу с ними, не теряя равновесия и веры в свои силы.

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Перто, Дагаз и Альгиз обещают неделю прозрений и важных открытий. Перто раскрывает тайны — многие Овны смогут получить ответы на вопросы, которые давно не давали покоя. Дагаз усиливает этот процесс, помогая выйти на новый уровень осознания и увидеть свет в конце тоннеля. Альгиз станет вашим хранителем: он указывает на защиту и помощь, которая придёт в самый нужный момент. Совет: доверьтесь интуиции и смело открывайте новые двери.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Наутиз говорит о необходимости проявить терпение и стойкость. Возможно, придётся столкнуться с внутренними ограничениями или задержками. Перевёрнутый Перто намекает: прошлое не стоит тянуть в будущее, отпустите старые привычки. Турисаз даёт силу и решимость действовать, но требует осторожности — не рискуйте без надобности. Совет: используйте внутреннюю дисциплину и не принимайте поспешных решений.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Перто снова поднимает завесу судьбы — ваши внутренние поиски обернутся важными открытиями. Игорь Вечерский Рунолог

Отал говорит о ценностях рода, семьи, недвижимости — неделя может принести события, связанные с домом или наследием. Перевёрнутая Беркана предупреждает: не всё получится так гладко, возможны задержки в делах, связанных с ростом или новыми начинаниями. Совет: укрепляйте связи с близкими и не спешите — время работает на вас.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Альгиз открывает неделю сильной защитой и поддержкой. Вы почувствуете, что рядом есть союзники и люди, готовые помочь. Перевернутый Райдо показывает: некоторые планы могут затормозиться или измениться, и это к лучшему — дорога откроется позже. Уруз даёт энергию и силу — физическую и духовную, чтобы справиться с любыми препятствиями. Совет: не торопите события и используйте ресурсы для укрепления позиций.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Гебо приносит сотрудничество, союз и гармонию. Отношения выйдут на первый план. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутый Турисаз указывает: старые конфликты могут быть наконец закрыты, но не стоит искать новые риски. Уруз добавляет мощи и силы — неделя станет временем, когда вы почувствуете прилив энергии. Совет: цените партнёрство и не идите напролом, выбирайте умные решения.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Райдо зовёт в путь — это движение вперёд, прогресс, изменения, благоприятные новшества меняющие жизнь. Иса предупреждает: будут моменты замедления, когда ситуация будто застынет, и это поможет оценить свои силы. Но Ингуз обещает энергию, рост, переход на новый уровень в отношениях или проектах. Совет: используйте паузы для переосмысления, они приведут к ярким результатам.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Отал говорит о защите дома, семьи и корней. Перевёрнутый Лагуз намекает: внутренние колебания могут мешать ясности, но их можно превратить в ресурс, если прислушаться к логике и быть готовыми к неожиданным событиям. Дагаз указывает на светлый переход — старое уходит, а новое рождается. Совет: укрепляйте базу и не бойтесь перемен — они раскроют вам новые горизонты.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Тейваз даёт силу воли, стремление к победе и внутренний стержень, когда решительные действия приносят результат. Перевёрнутый Альгиз предупреждает: защита ослаблена, будьте внимательны к своему окружению и не доверяйте всем подряд. А Дагаз обещает прорыв и перемены к лучшему, но и испытания перед ними. Совет: боритесь честно и действуйте осознанно — тогда перемены будут в вашу пользу.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Хагалаз указывает на разрушение старого — это очищение и освобождение. Игорь Вечерский Рунолог

Эваз помогает двигаться вперёд, особенно в долгосрочных планах и союзах. Перевернутый Лагуз предупреждает: возможны небольшие эмоциональные колебания, но они не критичны. Совет: используйте перемены для роста, стройте планы с опорой на союзников.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Йера говорит о справедливом вознаграждении и результатах ваших усилий, эффективном и оправданном приложении усилий. Эваз усиливает тему сотрудничества и движения к целям. Перевёрнутый Турисаз намекает: прошлые трудности можно обойти, главное — избегать необдуманных рисков. Совет: используйте опыт прошлого, чтобы двигаться вперёд без ошибок.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

Турисаз даёт силу и решимость, но требует внимательности, чтобы не попасть в ловушку поспешных решений, концентрируя силы в нужном русле. Перевёрнутый Феху предупреждает о временных финансовых трудностях или необходимости пересмотра расходов. Гебо помогает найти поддержку в союзе или партнёрстве. Совет: не действуйте в одиночку, доверяйте союзникам.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 с рунами

