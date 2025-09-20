Новолуние в знаке зодиака Дева 21 сентября 2025 года: Как выжить, когда на небе ни Солнца, ни Луны

Новолуние в сентябре 2025 года пройдёт в знаке зодиака Дева. Если бы 21 сентября было особенным только по этой причине... Но есть множество других. В 2025 году новолуние совпадает с рядом других важных астрономических и астрологических событий. И это важно. Кстати, в 2023 году было два новолуния в знаке зодиака Дева: 23 августа и 15 сентября. Но это и близко не напоминало то, что случится этой осенью. Расскажем подробности в материале.

Новолуние 21 сентября 2025: в чём главные странности

Новолуние в сентябре 2025 года: дата — 21 число, знак зодиака — Дева, но что ещё там будет? Фото © Shutterstock / FOTODOM /

В 2025 году сентябрьское новолуние пройдёт 21 числа в знаке зодиака Дева. Это созвездие отлично помогает, когда нужно посвятить себя серьёзной и кропотливой работе. Именно шестой знак зодиака покровительствует вдумчивому подходу как к работе, так и к обучению. Но на этот раз многие могут просто оказаться неспособными к работе. Сейчас расскажем, почему новолуние в сентябре 2025 — это тяжёлый период.

Новолуние и солнечное затмение в 2025 году происходят в один день. Именно 21 сентября случится частное затмение 154 сароса. Оно наступит в 21 час 42 минуты по московскому времени. Его увидят учёные на российских антарктических станциях Восток, Мирный, Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Русская и Молодёжная. А ещё — жители Австралии. Такое повторяется раз в 18 лет 91 день. Но как часто солнечное затмение выпадает ещё и на новолуние, время, когда на ночном небе отсутствует Луна? Последний случай, когда солнечное затмение проявилось в один день с новолунием, мы нашли в октябре 2024 года. И буквально на следующий день приходится осеннее равноденствие.

Почему в 2025 году так сблизились новолуние и равноденствие?

Новолуние в сентябре 2025 года будет проходить в один день с солнечным затмением и за день до равноденствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Pellinni

Новолуние и солнечное затмение запланированы Вселенной на 21 сентября 2025 года. Уже 22 сентября наступит осеннее равноденствие. Равноденствие — это сутки, когда день и ночь оказываются равными друг другу. То есть, 12 часов света и 12 часов тьмы. В году их бывает два — весеннее равноденствие зачастую проходит в знаке зодиака Овен, а осеннее — в знаке зодиака Весы. Но с новолунием и солнечным затмением они встречаются нечасто. Роковое новолуние, совмещённое с весенним равноденствием, было больше двух с половиной лет назад. Но чтобы день в день были новолуние, солнечное затмение и на следующие сутки равноденствие... Напишите в комментариях, если знаете подобные случаи!

Фазы Луны — как они влияют на людей?

Новолуние и полнолуние могут оказывать влияние на людей, как и солнечные затмения. И равноденствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Carillet

Фазы Луны влияют как на эмоциональное, так и на физическое благополучие людей. Особенно, если это влияние подтверждено глубокой верой. Исследователи спорят, не являются ли некоторые «побочные эффекты» новолуний и полнолуний всего лишь «эффектом плацебо», но Лунный календарь то и дело рекомендует не планировать, например, на полнолуние важных операций. По поверьям, на полнолуние в теле человека кровь становится активнее, и это может помешать хирургу. А в новолуние жизненная энергия идёт на спад, как в людях, так и в животных, даже в растениях. Поэтому дачники часто обращаются к Лунному календарю садовода и огородника, чтобы корректировать посевы. Так что не удивляйтесь, если 21 сентября почувствуете усталость: это новолуние с солнечным затмением накануне равноденствия «постарались».

Что нельзя делать в новолуние 21 сентября

Новолуние в сентябре 2025 года — чего нельзя делать в день, когда оно совмещено с солнечным затмением? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В новолуние 21 сентября энергии Вселенной будут особенно сильно влиять на людей. Ведь в ближайшие два дня нас ждут важные астро-события, которые усиливают друг друга. Расскажем, чего нельзя делать в новолуние в сентябре, особенно когда оно совмещено с солнечным затмением. Избегайте принятия важных решений всеми силами. В новолуние этого делать нельзя.

Не общайтесь с дебоширами, хулиганами, любыми людьми, которые могут спровоцировать вас на конфликт. Конфликты в новолуние под запретом.

Не стоит начинать новые дела в новолуние. Энергия и так на нуле.

Избегайте алкоголя и красного мяса. А лучше — вообще избегайте животных продуктов.

Не ходите босиком.

Что можно делать в новолуние 21 сентября

Сентябрьское новолуние 2025 года — что можно делать в день солнечного затмения? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov

В сентябре на новолуние в 2025 году всё же можно будет позволить себе отдых. Главное, чтобы он был спокойным. И не нарушал строгих правил этого астрологического периода. Расскажем, что можно делать в новолуние, не переживая о навлечении на себя беды. Отдохните, наберитесь сил. Можете принять ванну с ароматическими маслами, спрятаться под пледом, посмотреть советскую мелодраму.

Период новолуния не подходит для активных действий, зато подходит для планирования и постановки целей. Составьте карту желаний на ближайшие три месяца.

Вы можете заняться творчеством. Лучших художников прошлого как раз вдохновляли такие насыщенные события, как исчезновение Луны и Солнца на небосводе в один и тот же день.

Медитация, йога и другие спокойные духовные практики в этот день помогут обрести гармонию и равновесие.