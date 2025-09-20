Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода заключили под стражу
Водителя вездехода, затонувшего в озере Амудиса в Забайкалье, в результате чего погибли пять человек, заключили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре региона, уточнив, что Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя.
28-летний житель Каларского округа обвиняется по части третьей статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. В судебном заседании прокурор, оценивая тяжесть происшествия, поддержал выводы следствия о необходимости ареста подозреваемого.
Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами съехал в озеро 16 сентября. Четверо человек смогли спастись, остальные пятеро погибли. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением требований безопасности при оказании услуг. Водителя задержали спустя три дня после ЧП.