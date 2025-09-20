Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 15:09

Во Франции обвинили Эстонию в военной провокации и потребовали выйти из НАТО и ЕС

Глава партии Патриоты Филиппо призвал к выходу Франции из НАТО из-за Эстонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо потребовал выхода страны из НАТО на фоне инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими истребителями. Свой призыв он опубликовал в социальной сети X.

«Ещё одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония <…>. То же самое, что и с беспилотниками, ложным сообщениями о глушении GPS-сигнала самолёта Урсулы, саботажем «русскими» «Северных потоков» и так далее. Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!»написал он.

Минобороны Литвы призывает сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков» над Эстонией
Минобороны Литвы призывает сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков» над Эстонией

Напомним, на днях Эстония объявила Москву в якобы нарушении своего воздушного пространства истребителями МиГ-31. По версии Таллина, самолёты находились в небе республики 12 минут. Российское Министерство обороны опровергло эти заявления. Европейские журналисты увидели в этой ситуации военную провокацию Брюсселя, и обвинили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Эстонию в эскалации напряжённости.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • НАТО
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar