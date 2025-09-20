Во Франции обвинили Эстонию в военной провокации и потребовали выйти из НАТО и ЕС
Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо потребовал выхода страны из НАТО на фоне инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими истребителями. Свой призыв он опубликовал в социальной сети X.
«Ещё одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония <…>. То же самое, что и с беспилотниками, ложным сообщениями о глушении GPS-сигнала самолёта Урсулы, саботажем «русскими» «Северных потоков» и так далее. Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!» — написал он.
Напомним, на днях Эстония объявила Москву в якобы нарушении своего воздушного пространства истребителями МиГ-31. По версии Таллина, самолёты находились в небе республики 12 минут. Российское Министерство обороны опровергло эти заявления. Европейские журналисты увидели в этой ситуации военную провокацию Брюсселя, и обвинили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Эстонию в эскалации напряжённости.