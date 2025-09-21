Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 22:00

Полезно и сбалансированно: Диетолог назвала блюда для правильного ужина при похудении

Диетолог Устинова: Лучшим компонентом правильного ужина является белок

Девушка готовит ужин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Девушка готовит ужин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Людям, которые стремятся похудеть, следует особенно внимательно следить за вечерним рационом. Важно, чтобы ужин был лёгким, полезным и сбалансированным. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Эксперт отметила, что лучшими компонентами правильного ужина являются белок и клетчатка, в то время как количество углеводов рекомендуется сократить, если стоит задача снижения веса.

Самым ценным и легкоусвояемым источником белка считаются рыба и морепродукты, особенно если их готовить в запечённом виде. Подойдут также яйца, творог, курица, а иногда и нежирная говядина или свинина — главное, сочетать их с овощами.

Елена Устинова

Врач-диетолог «СМ-Клиника»

Названы простые ритуалы, которые помогут сбросить вес офисным работникам
Названы простые ритуалы, которые помогут сбросить вес офисным работникам

По словам специалиста, идеальными блюдами для ужина можно считать рыбу или морепродукты с овощами-гриль, курицу с овощным рагу или свежими овощами, а также яичницу с овощами или творог с фруктами, при этом количество последних не должно превышать 300 грамм.

Устинова посоветовала избегать вечером жирных, слишком солёных и тяжёлых блюд, поскольку они не только мешают похудению, но и способны вызывать проблемы с пищеварением. Она подчеркнула, что главное правило ужина — лёгкость, питательность и простота.

«Ну и, конечно, важно помнить: есть нужно не позже, чем за 3–4 часа до сна», — заключила эксперт.

В Китае изобрели «бабл-ти» для похудения
В Китае изобрели «бабл-ти» для похудения

Ранее Life.ru развенчал миф о «низкокалорийных» готовых блюдах для желающих похудеть. Кроме того, россиянам объяснили, чем опасны попытки укрепить иммунитет витамином C.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • ЗОЖ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar