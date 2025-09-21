Полезно и сбалансированно: Диетолог назвала блюда для правильного ужина при похудении

Людям, которые стремятся похудеть, следует особенно внимательно следить за вечерним рационом. Важно, чтобы ужин был лёгким, полезным и сбалансированным. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Эксперт отметила, что лучшими компонентами правильного ужина являются белок и клетчатка, в то время как количество углеводов рекомендуется сократить, если стоит задача снижения веса.

Самым ценным и легкоусвояемым источником белка считаются рыба и морепродукты, особенно если их готовить в запечённом виде. Подойдут также яйца, творог, курица, а иногда и нежирная говядина или свинина — главное, сочетать их с овощами. Елена Устинова Врач-диетолог «СМ-Клиника»

По словам специалиста, идеальными блюдами для ужина можно считать рыбу или морепродукты с овощами-гриль, курицу с овощным рагу или свежими овощами, а также яичницу с овощами или творог с фруктами, при этом количество последних не должно превышать 300 грамм.

Устинова посоветовала избегать вечером жирных, слишком солёных и тяжёлых блюд, поскольку они не только мешают похудению, но и способны вызывать проблемы с пищеварением. Она подчеркнула, что главное правило ужина — лёгкость, питательность и простота.