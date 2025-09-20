Названы простые ритуалы, которые помогут сбросить весь офисным работникам
Врач Хайкина: У сотрудников офисов из-за сидячей работы замедляется метаболизм
Несмотря на правильное питание, регулярные занятия спортом и нормальный гормональный фон, многие люди не могут сбросить вес. Чаще всего это касается сотрудников умственного труда, которые проводят большую часть дня за компьютером. При сидячей работе организм перестаёт расходовать энергию в должной мере, предупредила нутрициолог Дарья Хайкина.
По её словам, между рабочим режимом и замедленным метаболизмом существует тесная связь, которую многие не замечают. Так, при длительном сидении мышцы практически не работают, из-за чего снижается общий расход калорий, падает чувствительность к инсулину, и организм начинает откладывать лишний жир. При этом количество калорий, которое сжигается в покое, значительно меньше, чем во время движения.
«К тому же, в сидячем положении хуже работает кровообращение, замедляется доставка кислорода к тканям и падает активность ферментов, отвечающих за расщепление жиров. В буквальном смысле обмен веществ тормозится», — подчеркнула врач.
Чтобы офисная работа не препятствовала похудению, она рекомендовала ежедневно выполнять несколько простых ритуалов. Например, каждые 30–40 минут делать небольшую разминку: пройти до кулера и обратно. Кроме того, можно делать мини-зарядку прямо за столом: выполнять наклоны и вращательные движения плечами или стопами, что ускоряет кровообращение и помогает мышцам расходовать на 20% больше энергии.
Собеседница «Газеты.ru» также отметила важность равномерного питья воды в течение рабочего дня, поскольку даже лёгкое обезвоживание снижает скорость метаболизма на 2–3%. А ещё она рекомендовала использовать лестницу вместо лифта, ведь подъём на 4–5 этажей сжигает около 35–40 калорий.
