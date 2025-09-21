В Забайкалье предъявили обвинение замглавы фирмы-владельца затонувшего вездехода

Следствие предъявило официальные обвинения второму фигуранту уголовного дела о трагическом происшествии с вездеходом в Забайкалье, унёсшем жизни пяти человек. Как сообщает СУ СК России по региону, фигурант занимал должность заместителя генерального директора компании.

Согласно материалам дела, в его обязанности входили контроль за соблюдением правил охраны труда и обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. Однако, как установило следствие, мужчина сознательно допустил к управлению вездеходом сотрудника, не имевшего необходимой подготовки и документов. Кроме того, техническое состояние самого транспортного средства вызывало вопросы — машина не была должным образом зарегистрирована и не проходила обязательный осмотр.