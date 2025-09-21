В Забайкалье предъявили обвинение замглавы фирмы-владельца затонувшего вездехода
В Забайкалье предъявили обвинение фигуранту дела о гибели людей в вездеходе. Обложка © Telegram / Следком75
Следствие предъявило официальные обвинения второму фигуранту уголовного дела о трагическом происшествии с вездеходом в Забайкалье, унёсшем жизни пяти человек. Как сообщает СУ СК России по региону, фигурант занимал должность заместителя генерального директора компании.
В Забайкалье предъявили обвинение фигуранту дела о гибели людей в вездеходе. Видео © Telegram / Следком75
Согласно материалам дела, в его обязанности входили контроль за соблюдением правил охраны труда и обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. Однако, как установило следствие, мужчина сознательно допустил к управлению вездеходом сотрудника, не имевшего необходимой подготовки и документов. Кроме того, техническое состояние самого транспортного средства вызывало вопросы — машина не была должным образом зарегистрирована и не проходила обязательный осмотр.
Суд удовлетворил прошение об аресте обвиняемого. Ему вменяют нарушение части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование продолжается.
Напомним, что трагедии произошла 16 сентября 2025 года в Каларском округе. Перегруженный девятью геологами вездеход затонул во время переправы через водоём. Четверо учёных смогли спастись, пятеро погибли. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Водителя вездехода заключили под стражу.