21 сентября, 11:12

В Забайкалье предъявили обвинение замглавы фирмы-владельца затонувшего вездехода

В Забайкалье предъявили обвинение фигуранту дела о гибели людей в вездеходе. Обложка © Telegram / Следком75

Следствие предъявило официальные обвинения второму фигуранту уголовного дела о трагическом происшествии с вездеходом в Забайкалье, унёсшем жизни пяти человек. Как сообщает СУ СК России по региону, фигурант занимал должность заместителя генерального директора компании.

Согласно материалам дела, в его обязанности входили контроль за соблюдением правил охраны труда и обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. Однако, как установило следствие, мужчина сознательно допустил к управлению вездеходом сотрудника, не имевшего необходимой подготовки и документов. Кроме того, техническое состояние самого транспортного средства вызывало вопросы — машина не была должным образом зарегистрирована и не проходила обязательный осмотр.

Суд удовлетворил прошение об аресте обвиняемого. Ему вменяют нарушение части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование продолжается.

Напомним, что трагедии произошла 16 сентября 2025 года в Каларском округе. Перегруженный девятью геологами вездеход затонул во время переправы через водоём. Четверо учёных смогли спастись, пятеро погибли. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Водителя вездехода заключили под стражу.

Юлия Сафиулина
