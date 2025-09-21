Интервидение
21 сентября, 13:17

Делала масочки: Стало известно о необычных обстоятельствах обнаружения россиянки в Бангкоке

Пропавшая российская туристка Эрика Владыко была обнаружена живой и здоровой в одном из хостелов Бангкока. В этот момент женщина наносила на своё лицо масочки и пила энергетик. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, опубликовавший первое фото женщины после обнаружения.

Первые фото после обнаружения россиянки. Фото © SHOT

34-летняя россиянка находилась в тусовочном хостеле, в то время как её четырёхлетняя дочь пребывала в тайском детском доме. По информации источника, сейчас Эрике предстоит дать объяснения своей матери о том, как она могла оставить малолетнего ребёнка одну в чужой стране.

В деле о пропавшей россиянке в Таиланде появился европеец
Поиски женщины продолжались больше пяти дней после её исчезновения 12 сентября, когда она поздно ночью вышла из такси в районе Sukhumvit soi — криминальном квартале Бангкока, известном торговлей людьми и наркотиками. После этого её телефон стал недоступен, хотя в социальных сетях фиксировалась активность 15 сентября. Знакомые женщины обратились в российское посольство за помощью в организации поисков. Инцидент получил особый резонанс в связи с тем, что в этом же районе ранее уже пропадали российские гражданки. Сегодня стало известно, что Эрику нашли живой и здоровой в отеле.

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
