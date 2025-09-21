Делала масочки: Стало известно о необычных обстоятельствах обнаружения россиянки в Бангкоке

Пропавшая российская туристка Эрика Владыко была обнаружена живой и здоровой в одном из хостелов Бангкока. В этот момент женщина наносила на своё лицо масочки и пила энергетик. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT , опубликовавший первое фото женщины после обнаружения.

34-летняя россиянка находилась в тусовочном хостеле, в то время как её четырёхлетняя дочь пребывала в тайском детском доме. По информации источника, сейчас Эрике предстоит дать объяснения своей матери о том, как она могла оставить малолетнего ребёнка одну в чужой стране.