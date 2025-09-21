Интервидение посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру

Международный музыкальный конкурс Интервидение, проходивший в Москве, установил рекорд по охвату аудитории — трансляцию мероприятия посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру. Данное заявление сделали организаторы проекта, подводя итоги масштабного телевизионного шоу.

Мероприятие стало уникальным благодаря сочетанию музыкальных выступлений и технологий дополненной реальности. В организации конкурса было задействовано 500 волонтёров из пяти стран. В Интервидении приняли участие представители 23 стран, соревнуясь за единственный победный титул.

Особенностью формата стала возможность для зрителей увидеть не только основные выступления, но и закулисную жизнь участников. Интерактивная студия на «Live Арене» с ведущими Nansi, Sidorov и звёздным корреспондентом Кариной Кросс стала центром прямых эфиров, где проводились интервью с артистами, членами жюри, послами конкурса и гостями мероприятия.