21 сентября, 16:49

Число пострадавших при обстреле Запорожской области выросло до 14

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ на Запорожскую область в общей сложности пострадали 14 человек, включая годовалого ребёнка. Один мужчина погиб.

«Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребёнок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий передал свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать им полную поддержку.

Напомним, что сегодня ВСУ обстреляли Васильевку Запорожской области из ствольной артиллерии. Сообщалось, что один человек погиб, ещё трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Кроме того, оказалось повреждено здание канцелярии Васильевского межрайонного суда.

