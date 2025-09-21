Число пострадавших при обстреле Запорожской области выросло до 14

«Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребёнок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице», — написал он в Telegram-канале.