Число пострадавших при обстреле Запорожской области выросло до 14
Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ на Запорожскую область в общей сложности пострадали 14 человек, включая годовалого ребёнка. Один мужчина погиб.
«Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребёнок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице», — написал он в Telegram-канале.
Балицкий передал свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать им полную поддержку.